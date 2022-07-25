Зеленский уволил одного из руководителей СНБО - его давно обвиняли в работе на россию

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответствующий указ в понедельник, 25 июля, был опубликован на официальном сайте украинского лидера.

"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в тексте документа.

Отметим, что Руслан Демченко неоднократно фигурировал в различного рода скандалах. В частности, журналист Юрий Бутусов неоднократно называл Демченко российским агентом.

"Он является не просто куратором создания Харьковских соглашений по Крыму, он еще и контролировал их исполнение. Когда российские войска сосредотачивались в Крыму, он, будучи первым заместителем министра иностранных дел во времена президентства Виктора Януковича, скрывал все их нарушения, передвижения. Не предпринял никаких мер, чтобы объявить о нарушении Россией условий соглашений. Он реально является участником агрессии России в Крыму", – говорил Бутусов.

Еще до полномасштабного вторжения Бутусов акцентировал, что после назначения Демченко главой Комитета по разведке при президенте началась серия провалов украинских спецслужб. Одним из резонансных случаев был срыв операции по задержанию "вагнеровцев".

"Именно Демченко был участником совещания в кабинете президента, на котором было принято решение о переносе, а точнее, фактическом срыве, спецоперации по захвату "вагнеровцев". Он должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме и давать показания контрразведке", – говорил Бутусов в ноябре 2021 года.

Осенью прошлого года журналисты проекта "Схемы" опубликовали целое расследование о деятельности Демченко.

Стоит обратить внимание, что за несколько дней до указа президента об увольнении первого замсекретаря СНБО израильский журналист Аттила Сомфальви сообщил резонансную новость о том, что Моссад помогал вычислить предателей под носом у Зеленского. Связана ли деятельность израильской разведки с увольнением Демченко — пока вопрос.