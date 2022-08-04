Зеленский назначил нового главу Херсонщины: чем известен топ-чиновник времен Януковича

До этого он занимал высокие должности в миграционной службе и был директором одного из госпредприятий

В четверг, 4 августа, Херсонская обладминистрация получила нового руководителя – им стал бывший заместитель председателя миграционной службы, экономист Ярослав Янушевич. Указ о его назначении появился на официальном сайте президента Украины с подписью Владимира Зеленского.

Отмечается, что Янушевич уже получил от главы государства служебное удостоверение и задачи, которые должен выполнить как глава важного региона. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Херсонскую область точно освободят от российских оккупантов, а коллаборантов привлекут к ответственности.

О Ярославе Янушевиче известно, что он окончил три учебных заведения и является доктором юридических наук. Карьеру начал с Государственной налоговой инспекции Киева, где работал на разных должностях с 1996 года. С 2011 по 2013 гг. (годы президентства Виктора Януковича) он был заместителем председателя Государственной миграционной службы Украины, а в 2013-м возглавил ГП "Документ". В том же году стал заместителем председателя Государственной финансовой инспекции Украины (работал там до 2014-го), а в период с 2014 по 2016 – Янушевич работал на предприятии "Украинский государственный центр радиочастот", где сначала был исполнительным директором, а затем советником гендиректора.

Кроме того, новоназначенный глава Херсонской ОГА имеет звание заслуженного экономиста Украины и является полным кавалером ордена "За заслуги".

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