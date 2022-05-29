Зеленский уволил главу харьковской СБУ за провал защиты города: что о нем известно
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Президент уволил главу харьковской СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область уволил начальника областного управления СБУ Романа Дудина.
Об этом говорится в его традиционном обращении по итогу 29 мая.
По словам президента, он провел там разговор с мэром, представителями ОГА, полицией и военными.
"Все на самом деле работают на победу и делают это очень эффективно", — говорит он.
Вместе с тем он отметил, что не может сказать это о руководстве местного СБУ.
"Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", — сказал Зеленский.
Роман Дудин возглавлял СБУ в Харьковской области с марта 2020 года.
По информации Newsroom, информации о нем известно немного, в частности неизвестно какую школу или ВУЗ он заканчивал. Из открытых источников известно, что он родился 13 марта 1983 года в Днепре, где и начинал свой путь в СБУ после возвращения из армии.
В 2013 году он перебрался в Киев, а уже оттуда приехал в Харьков. У него есть жена Виктория, сын Антип и дочь Василиса.
Как сообщалось ранее, накануне Зеленский рассказал, в каком случае он пойдет на встречу с российским диктатором владимиром путиным.