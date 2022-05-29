Зеленський звільнив голову харківської СБУ за провал захисту міста: що про нього відомо

Президент звільнив голову харківської СБУ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області звільнив начальника обласного управління СБУ Романа Дудіна.

Про це йдеться у його традиційному зверненні за підсумком 29 травня.

За словами президента, він провів там розмову з мером, представниками ОДА, поліцією та військовими.

"Всі насправді працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно", — каже він.

Водночас він зазначив, що не може сказати це про керівництво місцевого СБУ.

"Я приїхав. Розібрався. Звільнив голову СБУ області. За те, що він не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з’ясують", — сказав Зеленський.

Роман Дудін очолював СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

За інформацією Newsroom, інформації про нього відомо небагато, зокрема невідомо яку школу чи ВНЗ він закінчував. З відкритих джерел відомо, що він народився 13 березня 1983 року у Дніпрі, де й розпочинав свій шлях до СБУ після повернення з армії.

2013 року він перебрався до Києва, а вже звідти приїхав до Харкова. У нього є дружина Вікторія, син Антип та дочка Василіса.

Варто зазначити, що до початку вторгнення Дудін говорив, що у Харкові СБУ розглянула 10 різних варіантів подій на випадок ескалації конфлікту з росією та вжила потрібних заходів для відбиття агресії. Він також зазначав, що силовий блок у місті "готовий, як ніколи".

Крім того, нагадаємо, що на початку лютого саме в Харкові СБУ викрила адміністраторів низки телеграм-каналів, які займалися російськими спецслужбами. Серед них виявилися "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live"

Як повідомлялося раніше, напередодні Зеленський розповів, у якому разі він піде на зустріч із російським диктатором володимиром путіним.