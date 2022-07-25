Зеленский сменил одного из высших военных начальников Украины

Кадровые перестановки в верхушках власти продолжаются

В понедельник, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций. Вместо Григория Галагана указом главы государства был назначен Виктор Хоренко.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента.

Григорий Галаган был назначен командующим ССО 25 августа 2020 года. При его назначении Зеленский дополнительно отмечал, что Силы спецопераций должны еще больше бороться с недопущением провокаций со стороны боевиков, принимать превентивные меры и давать адекватный ответ на провокации противника.

Причины смены командующего ССО в Офисе президента отдельно не комментировали.

Напомним, что за последний месяц серьезные кадровые изменения произошли в Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре. Президент Владимир Зеленский вечером 17 июля устранил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову. Позже голов обоих ведомств и вовсе уволили. На смену Баканову временно руководить СБУ назначили его заместителя Василия Малюка.

Между тем, как сообщал "Телеграф", СМИ узнали предполагаемого преемника бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой.