Зеленський змінив одного з найвищих військових начальників України

Кадрові перестановки у верхівках влади продовжуються

У понеділок, 25 липня, президент України Володимир Зеленським змінив командувача силами спецоперацій. Замість Григорія Галагана указом глави держави було призначено Віктора Хоренка.

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті президента України.

Додамо, що Григорій Галаган був призначений командувачем ССО 25 серпня 2020 року. Під час його призначення Зеленський додатково відзначав, що Сили спецоперацій мають ще більше боротися з недопущенням провокацій з боку бойовиків, вживати превентивних заходів й давати адекватну відповідь на провокації противника.

Причини зміни командувача ССО в Офісі президента окремо не коментувала.

Нагадаємо, що за останній місяць серйозні кадрові зміни відбулися в Службі безпеки України та Генеральній прокуратурі. Президент Володимир Зеленський ввечері 17 липня усунув голову Служби безпеки України Івана Баканова та відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову. Пізніше голів обох відомств й зовсім звільнили. На зміну Баканову тимчасово керувати СБУ призначили його заступника Василя Малюка.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", ЗМІ дізналися ймовірного наступника колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової.