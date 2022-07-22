Люди Єрмака та "хайповий" міністр: хто в шорт-листі на посаду генпрокурора

Хто претендує на посаду генпрокурора та яких змін чекати в уряді.

Серед ймовірних кандидатів на посаду нового генерального прокурора наразі є три кандидати, призначення відбудеться вже найближчого тижня, коли буде наступне засідання Верховної Ради. Про це "Телеграфу" повідомили два джерела у парламенті.

"Наразі є три кандидати: звучать прізвища Андрія Костіна (народний депутат від "Слуги народу", — Ред.), Дениса Малюськи (міністр юстиції, — Ред.), Олега Кіпера (прокурор Києва, — Ред.). Кіпер та Костін — люди Єрмака, але під Костіна простіше всього зібрати голоси в Раді", — зазначає джерело видання.

Призначення відбудеться вже у найближчий тиждень, саме тоді призначено декілька засідань українського парламенту. Наразі виконує обов’язки генпрокурора колишній заступник Ірини Венедіктової Олексій Симоненко.

Як відомо, Ірину Венедіктову зняли з посади 19 липня. В політикумі ходили чутки, що її можуть призначити послом в одну з європейських країн. Також того ж дня звільнили голову СБУ Івана Баканова.

Втім, за даними джерел, це далеко не останні перестановки у Кабміні. Очікується, що найближчим часом в Україні з’явиться новий прем’єр-міністр. На цю посаду сватають Олексія Рєзнікова, однак, є й інші охочі.