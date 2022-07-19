Що буде з Бакановим та Венедіктовою і хто керуватиме СБУ та Генпрокуратурою

Якщо перспективи Венедіктової більш-менш відомі, то у ситуації з Бакановим є невизначеність

Верховна Рада у вівторок проголосувала за відставки генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова. Відтепер їх обов’язки будуть виконувати люди, яких називають близькими до голови Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова. Про те, що буде з вже колишніми високопосадовцями, коротко в матеріалі "Телеграфу".

Вранці 19 липня український парламент підтримав відставки Баканова та Венедіктовоі 265 та 264 голосами відповідно. Попередньо комітет Верховної ради з оборонної діяльності також підтримав відставку Баканова, а от комітет з правоохоронної діяльності щодо Венедіктової рекомендував "визначитись в залі", що відбувається тоді, коли в комітеті немає одностайного рішення.

Попередньо "Телеграф" вже писав про причини таких гучних відставок. Спочатку в Офісі президента заявляли, що посадовців ніхто не звільняє, заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов уточнив, що їх усунули і відсторонили для того, щоб унеможливити вплив на розслідування щодо колаборантів у СБУ та Генпрокуратурі, і тільки після проведення розслідування буде прийняте рішення щодо звільнення. Потім це ж підтвердив і сам голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню "НВ". Мовляв, все через вплив на розслідування.

Та, судячи з усього, розслідування було проведене в надзвичайно короткі строки, адже вже наступного дня цими відомствами почали керувати Василь Малюк, який, як казали джерела нашого видання, по факту і керував СБУ від початку вторгнення, та заступник генпрокурора Олексій Симоненко, близький до Олега Татарова.

Цікаво що Венедіктова мала змогу виступити і на комітеті, і в залі парламенту, однак жодних гучних заяв не робила. "Я не можу і не буду сперечатись з рішенням президента-президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі, обговорюване зараз",- напередодні написала Венедіктова у своєму Фейсбуці. В Раді вона подякувала за довіру їй, та за оплески від депутатів.

Така спокійна реакція, як кажуть співрозмовники видання, пов’язана з тим, що Венедіктовій запропонували нову посаду — на дипломатичному фронті. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також пізніше заявив, що вона залишається членом команди президента.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Звільнення Баканова та Венедиктової дало старт виборчій кампанії Зеленського, але є серйозні проблеми Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов прокоментував новину про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення з посади голови СБУ Івана Баканова:

Майбутні перспективи Венедіктової

За інформацією "Телеграфа", Венедіктовій запропонували посаду посла у Європі. Можливо, це буде Швейцарія. Хоча сама Венедіктова, як кажуть джерела, згоди на це ще не дала.

"Для неї відставка стала новиною, як і для багатьох депутатів нашої фракції. Ще на початку липня вона зустрічалась з депутатами, планувала роботу, своє майбутнє пов’язувала саме з офісом генпрокурора. Судячи з усього, вона теж дізналась про своє звільнення з новин",- зазначив один з народних депутатів не під запис.

Її наступником має стати або вже означений вище Симоненко або народний депутат, який входить в найближче коло Єрмака, Андрій Костін.

"Питання в тому, що за Симоненка просто не назбирають голосів зараз у залі. Скоріш за все, він буде в.о якийсь тривалий час",- розповідає джерело в парламенті.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Система обійшлася з Венедіктовою так само, як і вона колись з Рябошапкою Політичний оглядач та журналіст Юлія Забєліна озвучила свій погляд на гучну відставку генпрокурора України Ірини Венедіктової

Туманне майбутнє Баканова

Що до Баканова, то він у Раду виступати не прийшов, а СБУ від його імені розповсюдила звернення. В ньому також не було жодних гучних заяв чи неузгодженнями з діями президента.

Але для нього його відставка не стала такою несподіванкою, хоча він також дізнався про це не особисто, а з новин.

Про відставку Баканова говорили вже декілька місяців, співрозмовники нашого видання казали, що він сам був не особливо зацікавлений у роботі в СБУ і був би не проти призначення послом. Наприклад, у Британію. Та за весь цей час цього не відбулось. Ситуація з Бакановим більш пікантна, адже він, на відміну від Венедіктової, близький друг дитинства Зеленського. Тому такий публічний ляпас — це сигнал всьому оточенню президента.

"Єрмак вже давно хотів його зняти, там стосунки зіпсовані. От він йому постійно і казав про всі провали служби. А крім того, це ще і сигнал всім: дивиться, якщо з другом Зеленський так можна, то що буде з усіма іншими? Хоча зараз всі і так розуміють, де центр прийняття рішень. Депутати здебільшого відчувають себе статистами. Як і сьогодні. Голосують, але розуміють, що рішення все одно вже прийняте. Лякали перевиборами. Арахамія про це говорив. Та зараз вони недоцільні. В них і так все добре: Слуги голосують, частина "Голоса" з ними, Умерова от в комісію головою призначили, навіть дехто з "Європейськоі солідарності" з ними — наприклад, Гончаренко. А ще група "Відновлення України". Та депутатам зараз не дозволяють бути занадто самостійними, нікому не дозволяють",- коментує співрозмовник в політикумі.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Раді зручно працювати в тиші, але з цим пора закінчувати Журналіст-розслідувач Максим Опанасенко пояснив, чому медійна тиша щодо роботи парламенту може наробити біди в Україні

Джерела видання прогнозують, що у випадку з Бакановим може бути не так тихо, як з Венедіктовою.

"Його звільнили за серйозною статтею. Тут вже питання до його роботи є. Тому можуть навіть правоохоронні органи зацікавитись",- розмірковує один з нардепів не під запис.

У випадку з СБУ, нею поки буде керувати Василь Малюк у якості тимчасово виконуючого обов’язки.