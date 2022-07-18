Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та екс-голова Луганської ВДА Георгій Тука спеціально для "Телеграфу" оцінив останні кадрові перестановки при владі

Сьогодні вночі, прослухавши повідомлення президента, в якому він намагався пояснити мотивування усунення з посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генерального прокурора Ірини Венедиктової, я зробив пост на своїй сторінці у Фейсбуці. Це зайняло 5-7 хвилин. І наприкінці цого поста я зазначив, що з’являється боязка надія, що людина, основна діяльність якої була – читання чужих текстів і переказ чужих думок, нарешті стає державником.

Але не встиг я викласти цей текст у себе на сторінці, як побачив, кого призначили виконуючими обов’язки.

Це і Олексій Симоненко у Генпрокуратурі. Той самий, головне "досягнення" якого — "злив" справи Татарова. І Василь Малюк у СБУ, який був гостем на святкуванні дня народження того ж Татарова.

І ілюзії миттєво розтанули.

У мене немає сумніву, що ми бачимо посилення зміїного гнізда Єрмака-Татарова, яке треба давно ізолювати і розчавити. Натомість ми бачимо абсолютно зворотні процеси.

Все це може спричинити крах влади Володимира Зеленського. Що може обернутися дорогою ціною для нашої держави, яка відбиває російську агресію.