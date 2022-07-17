Зеленський усунув Баканова з посади голови СБУ за "дисциплінарною" статтею: подробиці

Баканов очолював СБУ три роки

У неділю, 17 липня, на 144-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський усунув з посади керівника СБУ Івана Баканова за 47-ю статтею Дисциплінарного статуту Збройних Сил України

"Телеграф" розповідає, що це за стаття. Сам Баканов після початку повномасштабного вторгнення росії практично передав управління службою першому заступнику СБУ Василю Малюку.

Стаття 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ говорить, що "невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків".

Стаття 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому усунув Баканова з посади. Варто зазначити, що у своєму відеозверненні глава держави згадав також про нещодавнє затримання колишнього керівника СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Після усунення голови СБУ у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Баканов та Кулініч були дуже близькими.

За даними джерел "Телеграфа" спецслужбою від початку війни керує заступник Баканова Василь Малюк, який, до речі, був присутній при затриманні Кулініча.