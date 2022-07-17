Війна — день 144: окупанти готують масштабний наступ на Донбасі та тероризують українські міста

Оперативно про головне за 17 липня

Українські захисники ось уже 144 дні ведуть боротьбу за незалежність проти російських окупантів. Загарбники зосередилися на захопленні Бахмута та Сіверська на Донеччині, і найближчим часом очікується масований штурм на цих напрямках. Тривоги додає і ймовірна поява в Україні міністра оборони росії Сергія Шойгу, який заявив про "нарощування дій" на фронті. Проте ЗСУ продовжують косити ряди командирів російської армії. У цій справі домогають американські системи HIMARS. У відповідь на удари по військовій інфраструктурі окупанти продовжують ракетний терор. Були обстріляні Одеса та Дніпро, де мешканцям міста навіть порадили виїхати у безпечніше місце на якийсь час. За оцінками Міноборони України з початку повномасштабного вторгнення рф близько 70% російських ракетних ударів припали виключно на цивільну інфраструктуру.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 17 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

13:25 У Міноборони росії заявили, що на знищеному ракетним ударом складі в Одесі були протикорабельні ракети Harpoon.

12:00 Після ракетного удару по "Південмашу" у Дніпрі з'явилися чутки про витік небезпечної для людей речовини гептил, — проте це фейк, його утилізували ще на початку вторгнення.

10:00 Станом на 9:00 усі осередки горінь у Миколаєві ліквідовано. На одному з об'єктів проводиться розбір завалів.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 17.07.2022

Втрати росії в Україні на сьогодні:

08:40 Орієнтовно о 03:05 по Миколаєву вдарили близько 10-ма ракетами, почалися серйозні пожежі. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється.

08:20 Свіже зведення Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті:

07:00 Кілька важливих новин на ранок:

лунали вибухи в окупованому Алчевську Луганської області, — ЗМІ пишуть, що ЗСУ знищили склад боєприпасів;

у ніч на 17 липня у Греції розбився український транспортний літак Ан-12, що летів із Сербії до Йорданії, повідомляють грецькі ЗМІ;

удари ЗСУ з використанням HIMARS по російських складах боєприпасів, тилових підрозділах і пунктах управління знижують можливості російської артилерії; також путін міг дати наказ захопити Харків — дійшли висновку експерти американського Інституту вивчення війни.

05:00 Близько 10 потужних вибухів пролунало у Миколаєві. Попередньо є займання, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

Також сильна пожежа сталася після "прильотів" у Харкові.

04:00 Миколаїв зазнав обстрілу з боку російських військ, у місці прильоту пожежа.

За результатами виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ вогневих завдань на півдні України за минулу добу підтверджені втрати противника у кількості: 36 росіян, 2 танки Т-72, самохідна гаубиця "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "Тор", також 2 польових складм боєприпасів, 2 відділеня ПЗРК з штатним озброєнням та боєкомплектом у Херсонській області, повідомляє ОК "Південь".

02:00 Неподалік міста Кавала на півночі Греції зазнав аварії український вантажний літак Antonov Ан-12 БK української вантажної авіакомпанії Meridian Air Cargo.

01:00 У Криворізькому районі через удари росіян спалахнула пожежа на кількох десятках гектарів полів, вогонь знищив урожай, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

00:00 Російські окупанти минулої доби з території росії здійснили майже 150 пострілів з різних видів озброєння по громадах Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Що сталося 14 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за четвер: "Війна — день 141: ЗСУ точковими ударами кошмарить тили окупантів, на Донбасі так само гаряче".

З головними новинами за 15 липня можна ознайомитись у матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 142: важкі бої на Донбасі, ракетний тероризм росії".

Важлива інформація за 16 липня доступна у зведенні за суботу: "Війна — день 143: окупантів б’ють на Донбасі, у відповідь рф продовжує ракетний терор".