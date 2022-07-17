медведєв пригрозив Україні "судним днем": що стало причиною

Російський чиновник знову загрожує Україні

Заступник глави радбезу рф дмитро медведєв знову відзначився гучними заявами. Цього разу він погрожував Україні "судним днем", якщо та вирішить повернути Крим.

Як пишуть російські ЗМІ, чиновник під час зустрічі з ветеранами заявив, що відмова України чи країн НАТО визнавати Крим частиною рф є для неї "прямою та явною загрозою".

Він також додав, що росія має намір дати жорстку відповідь у разі, якщо Україна збереться повертати окупований півострів військовим шляхом.

"Якщо щось подібне станеться, для них усіх настане судний день", — сказав медведєв.

Також він подумав про терміни проведення так званої "спеціальної військової операції", як там називають вторгнення на територію України, заявивши, що вона не має "моментального характеру", а розгортається згідно з планами.

Чиновник заявив, що територія Луганської області вже повністю перебуває під контролем російських сил, але бойові дії продовжуються на інших напрямках.

"Загрози для рф будуть зняті, у тому числі шляхом демілітаризації України", — додав він.

Як повідомлялося раніше, останнім часом ведмедів часто загрожує нашій країні та Заходу, зокрема і застосуванням ядерної зброї. Однак, схоже, що його вже ніхто серйозно не сприймає.