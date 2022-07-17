медведев пригрозил Украине "судным днем": что стало причиной

Российский чиновник вновь угрожает Украине

Заместитель главы совбеза рф дмитрий медведев опять отметился громкими заявлениями. На сей раз он пригрозил Украине "судным днем", если та решит вернуть Крым.

Как пишут российские СМИ, чиновник во время встречи с ветеранами заявил, что отказ Украины или стран НАТО признавать Крым частью россии является для нее "прямой и явной угрозой".

Он также добавил, что россия намерена дать жесткий ответ в случае, если Украина соберется возвращать оккупированный полуостров военным путем.

"Если что-то подобное произойдет, для них всех наступит судный день", — высказался медведев.

Также он поразмышлял о сроках проведения так называемой "специальной военной операции", как там называют вторжение на территорию Украины, заявив, что она не носит "моментального характера", а разворачивается согласно планам.

Чиновник заявил, что территория Луганской области уже полностью находится под контролем российских сил, но боевые действия продолжаются на других направлениях.

"Угрозы для рф будут сняты, в том числе путем демилитаризации Украины", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в последнее время медведев часто угрожает нашей стране и Западу, в том числе и применением ядерного оружия. Однако, похоже, что его уже никто всерьез не воспринимает.