Кремлевские политики раз за разом демонстрируют свое пренебрежение банальными правами человека

Тема использования ядерного оружия российской стороной в войне с Украиной обрела "второе дыхание". И пока о подобном варианте развития событий упоминает даже белорусский диктатор александр лукашенко, в рф об этом вновь принялся рассуждать замсекретаря Совбеза рф дмитрий медведев. По его словам, никто из западного мира не имеет права угрожать россии трибуналом, ведь палец путина постоянно находится на "красной кнопке".

Как написал кремлевский политик в своем Telegram-канале, люди, обсуждающие предполагаемый суд над российским политическим руководством, потенциально создают "угрозу для существования человечества". При этом само предположение о том, что россия может пойти на столь радикальный шаг, похоже, для медведева в разряд "угроз" не входит.

"Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе", — уверен медведев.

Вместе с этим он жестко раскритиковал Соединенные Штаты Америки, ведь именно эта страна, по его словам, является "верховным жрецом" среди желающих отправить российских политиков под суд. Он вспомнил и атаку на Хиросиму и Нагасаки (не вспоминая подлинную историю инцидента), и войну во Вьетнаме (трактуя ее исключительно однобоко).

"Так кто же собирается устроить нам показательный процесс? Те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, но не встречает реального осуждения в финансируемых ими же международных структурах? — интересуется дмитрий медведев. — С россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем".

Под конец своей тирады медведев даже процитировал Библию, призвав Запад "не судить и не быть судимыми".

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Напомним, что ранее политик выделился резонансным заявлением насчет проявления "уважения к украинскому народу", одновременно с этим вещая о неонацистах и других кремлевских пропагандистских штампах.