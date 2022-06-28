медведев отличился циничным заявлением об "уважении к украинскому народу"

Российский политик не устает придумывать вымышленных врагов россии

Заместитель главы совбеза рф дмитрий медведев, который на днях истерил из-за исторического решения Молдовы, отличился новыми скандальными заявлениями. В этот раз он вновь решился взяться за Украину, заявив, что к народу нашей страны стоит относиться с "глубоким уважением". И это — после кровавой ракетной атаки российских оккупантов на ТЦ в Кременчуге.

Как заявил кремлевский политик в интервью изданию "Аргументы и факты", россияне и украинцы якобы до сих пор имеют весьма "тесные родственные и другие узы". Поэтому медведев считает, что россияне должны уважать волю граждан нашей страны, хотя сам же демонстрирует кардинально другое поведение.

Так, прежде чем отличиться столь циничной на фоне полномасштабной войны ремаркой, дмитрий медведев вновь заявил о борьбе Москвы с "неонацистами" и "фашистами" в Украине. Сюда же он приплел неизвестных экстремистов и иностранных наемников. Стоит отметить, что уже традиционно он обвинил украинских военных в действиях, которые совершаются российскими солдатами — использование мирных жителей в качестве живого щита, обстрелах домов, а не военных объектов и т.п.

Затем же внезапно он заговорил об уважении.

"В последние годы украинцам пришлось тяжело. К экономическим трудностям добавились многообразные оранжевые и прочие майданы, чехарда случайных и странных фигур в президентском кресле, постоянные попытки Запада сделать из украинцев послушную прислугу. Но я уверен, что украинский народ преодолеет эти испытания", — заявил медведев.

Разумеется, ни единого слова о том, что огромную часть "испытаний" Украине принесла именно россия, от медведева не прозвучало.

Подобные рассуждения бывшего российского президента не остались незамеченными пользователями сети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, с каким пренебрежением медведев недавно отозвался про европейских лидеров, при этом умудрившись выслужиться перед путиным.