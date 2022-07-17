У Греції розбився український транспортний літак Ан-12: подробиці (відео)

Літак виконував рейс з Сербії до Йорданії.

Неподалік міста Кавала на півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак Antonov Ан-12 БK української транспортної авіакомпанії Meridian Air Cargo.

Про це у ніч на неділю, 17 липня, повідомляє грецьке видання Greek City Times.

"Український Ан-12 вилетів з аеропорту Ніша в Сербії шляхом до Аммана, Йорданії, і розбився на околиці Кавали в Північній Греції після того, як пілот оголосив про надзвичайну ситуацію на південь від острова Тасос", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пілоти повітряного судна мали намір приземлитися в аеропорту Кавали, проте літак не долетів до нього.

Маршрут літака, що розбився

Очевидцям трагедії вдалося засняти момент падіння транспортного літака.

Про чисельність та долю екіпажу на даний момент нічого не відомо.

Як повідомлялося, пізно ввечері 15 липня в Краснодарському краї росії розбився легкий транспортний літак марки Ан-2.