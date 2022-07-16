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Дрібниця, а приємно: в росії розбився літак (фото та відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Від біплана залишилися лише дивом уцілілий корпус та купа інших уламків Новина оновлена 16 липня 2022, 09:48
Від біплана залишилися лише дивом уцілілий корпус та купа інших уламків

Обидва росіянини, які перебували на борту, загинули

Пізнього вечора 15 липня в Краснодарському краї рф розбився легкий транспортний літак марки Ан-2. Біплан зайшов у круте піке після того, як пілот примудрився зачепити частиною борту лінію електропередач поруч із станицею Прочноокопською. У літаку перебували двоє чоловіків — 71 та 58 років, обидва загинули на місці.

Інформацію про катастрофу авіасудна повідомив російський Telegram-канал "Mash". Його ж адміністратори виклали і перші знімки з місця події, де видно, на що перетворився Ан-2, який впав.

Відомо, що літак використовували з сільськогосподарською метою, а летів він зі станиці Убєжинської. Під час зіткнення з ЛЕП поряд із бортом був помічений яскравий спалах, проте сам він не спалахнув.

Аварія Ан-2 в росії 15 липня
Літак приземлився між полем та дорогою

Тіло пілота Ан-2, 58-річного жителя Ставрополя Віктора Крипаєва було виявлено в кабіні літака. Його старший товариш Юрій Покотилов під час аварії випав з авіасудна, зрештою потрапивши під крило. Шансів вижити в обох чоловіків не було, вони загинули до того, як на місце аварії прибули медики.

Аварія Ан-2 в росії 15 липня
Допомагати вже не було кому

Катастрофа сталася між дев’ятою і десятою годиною вечора по МСК. Вважається, що причиною катастрофи стала помилка пілота, який просто не помітив лінії електропередач.

Зазначимо, що у росії самоліквідуються не лише цивільні, а й військові літаки. Наприклад — Іл-76, який нещодавно звалився під Рязанню. Частина екіпажу загинула дома. Момент його падіння був випадково знятий одним із очевидців аварії.

Теги:
#Росія #Аварія #Літак #Ан-2 #Крах