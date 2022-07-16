Мелочь, а приятно: в россии разбился самолет (фото и видео)

Оба россиянина, находившиеся на борту, погибли

Поздним вечером 15 июля в Краснодарском крае россии разбился легкий транспортный самолет марки Ан-2. Биплан рухнул вниз после того, как пилот умудрился задеть частью борта линию электропередач рядом со станицей Прочноокопской. В самолете находились двое мужчин — 71 и 58 лет, оба погибли на месте.

Информацию об крушении авиасудна сообщил российский Telegram-канал "Mash". Его же администраторы выложили и первые снимки с места происшествия, где видно, во что превратился рухнувший Ан-2.

Известно, что самолет использовали в сельскохозяйственных целях, а летел он из станицы Убежинской. Во время столкновения с ЛЭП рядом с бортом была замечена яркая вспышка, однако борт не загорелся.

Самолет приземлился между полем и дорогой

Тело пилота Ан-2, 58 летнего жителя Ставрополя Виктора Крыпаева было обнаружено в кабине самолета. Его старший товарищ Юрий Покотилов во время крушения выпал из авиасудна, по итогу попав под тому под крыло. Шансов выжить у обоих мужчин не было, они погибли еще до того, как на место аварии прибыли медики.

Помогать уже было некому

Крушение произошло между девятью и десятью часами вечера по МСК. Считается, что причиной катастрофы стала ошибка пилота, который попросту не заметил линии электропередач.

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Отметим, что в россии самоликвидируются не только гражданские, но и военные самолеты. К примеру — Ил-76, который не так давно рухнул под Рязанью. Часть экипажа погибла на месте. Момент его падения был случайно заснят одним из очевидцев крушения.