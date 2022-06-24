Момент падения военного самолета в россии попал на видео

В самолете не сработала система пожаротушения

Утро пятницы, 24 июня, уже почти традиционно для россиян началось с новостей о крушении самолета. На этот раз — фактически под Рязанью, где в опасной близости к жилому сектору разбился военно-транспортный ИЛ-76. Вскоре в сети появилось видео от очевидца, заснявшего момент падения авиасудна.

Как сообщают российские новостные Telegram-каналы, самолет начал гореть еще непосредственно в воздухе. Позже неофициальные источники заявили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей (предположительно, четвертого).

Система пожаротушения, которая должна была включиться при подобной ситуации, попросту не сработала. Есть предположение, что эта проблема прямо связана со отсутствием необходимых запчастей для комплектации средств передвижения, в том числе авиационных.

Как известно, на борту самолета находилось девять человек. Официально подтверждена гибель четырех из них. Еще пятеро находятся в больнице, из них один — в реанимации.

В сети уже отреагировали на саму ситуацию и непосредственно на видео с моментом крушения. Многие пользователи интересуются, почему экипаж не пытался десантироваться, а также критикуют путина за то, что он допустил "демилитаризацию" россии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о крушении еще одного военного самолета в россии, которое произошло на днях. Этот случай был зафиксирован в Белгородской области, пилоту штурмовика удалось выжить.