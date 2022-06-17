Под Белгородом разбился российский штурмовик Су-25: что произошло

Самолет упал после того, как якобы задел опору ЛЭП

В Белгородской области, неподалеку от села Новая Слободка, разбился российский штурмовик Су-25.

Как сообщают в местных Телеграмм-каналах, самолет упал во время учебного полета буквально в километре от поселка, расположенного в Корочанском районе Белгородской области. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, он выжил.

Кроме того, сообщалось, что аварию спровоцировал несчастный случай — якобы российский самолет во время полета случайно задел электросопротивление, однако, по словам местных жителей, все ЛЭП целые и не поврежденные.

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В россии уже успели прокомментировать аварию, в которую попала летательная машина. В частности, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа, росСМИ пишут, что самолет Су-25 упал якобы во время планового учебно-тренировочного полета. Летчик успел катапультироваться, после чего был эвакуирован на аэродром базирования, где ему оказали медицинскую помощь. Пока угрозы его жизни нет. Кроме того, отмечается, что самолет упал в безлюдном месте, так что разрушений на земле нет.

Согласно предварительным сведениям, причиной происшествия стала техническая неисправность.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские защитники подвели российский самолет Су-25 "Грач". Еще одна птичка была ликвидирована бойцами ВСУ благодаря расчетам ПЗРК "Игла" в одном из районов выполнения задач.