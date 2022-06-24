Під Рязанню самоліквідувався військовий літак, є жертви: ефектні фото та відео

На борту було дев’ятеро людей, вижили не всі

У Рязанській області рф рано вранці п’ятниці, 24 червня, зазнав аварії російський військовий літак марки ІЛ-76 — через кілька днів після інциденту в Білгородській області. Це сталося неподалік аеродрому Дягілєво, звідки борт злетів після дозаправки. Авіасудно прямувало з Білгорода в Оренбург, але закінчити політ правильно пілоту з пасажирами так і не судилося.

За інформацією росЗМІ, на борту літака було дев’ять людей. Найсвіжіші дані вказують на чотирьох жертв — один із потерпілих помер уже під час надання медичної допомоги, передає "Телеграф".

Місце аварії літака ІЛ-76

Аеродром Дягілєво на карті

Зараз на місці авіааварії палає пожежа, сильний і темний дим від якої видно за багато кілометрів на всі боки.

Вважається, що причиною стала несправність одного із двигунів, четвертого.

Якийсь спалах біля нього бачив диспетчер аеродрому Дягілєво, перш ніж ІЛ-76 піднявся в небо після дозаправки. Але зв’язатися з екіпажем йому не вдалося – жоден із двох командирів літака не відповів на виклик.

Також відомо, що під час падіння судно зачепило лінію електропередачі в одному з дачних селищ під Рязанню. Вдома залишилися цілими, але зараз без світла.

Перші хвилини після падіння

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичайну пожежу, що виникла на нафтопереробному заводі в російському Новошахтинську. Причиною називають атаку безпілотника, що викликало занепокоєння та обурення місцевих жителів.