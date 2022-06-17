Неподалік Білгорода розбився російський штурмовик Су-25: що сталося

Літак упав після того, як нібито зачепив опору ЛЕП

У Білгородській області, неподалік села нова Слобідка розбився російський штурмовик Су-25.

Як повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, літак упав під час навчального польоту буквально за кілометр від селища, яке розташоване у Корочанському районі Білгородської області. За попередніми даними, пілот встиг катапультувався, він вижив.

Окрім того, повідомлялося, що аварію спровокував нещасний випадок — нібито російський літак під час польоту випадково зачепив електроопору, проте, за словами місцевих жителів, усі ЛЕП цілі та не пошкоджені.

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У росії вже встигли прокоментувати аварію, в яку потрапила літальна машина. Зокрема, посилаючись на пресслужбу Західного військового округу, росЗМІ пишуть, що літак Су-25 впав нібито під час планового навчально-тренувального польоту. Льотчик встиг катапультувався, після чого його евакуювали на аеродром базування, де йому надали медичну допомогу. Наразі загрози його життю немає. Окрім того, зазначається, що літак упав у безлюдному місці, тож руйнувань на землі немає.

Згідно з попередніми відомостями, причиною події начебто стала технічна несправність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські захисники підбили російський літак Су-25 "Грач". Ще одна пташка була ліквідована бійцями ЗСУ завдяки розрахункам ПЗРК "Ігла" в одному з районів виконання завдань.