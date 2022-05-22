Десантники збили броньований літак окупантів (фото)

Ще одна російська "пташка" була збита українськими захисниками

У неділю, 22 травня, на 88-й день повномасштабного вторгнення рф українські захисники збили російський штурмовик.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією джерела, львівські десантники з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили російський літак Су-25 "Грач". Повідомляється, що штурмовик було знищено розрахунком ПЗРК "Ігла" в "одному з районів виконання завдань". На фото (праворуч) зафіксовано, як палає все те, що залишилося від штурмовика окупантів.

Довідка: Су-25 "Грач" — броньований дозвуковий військовий літак, штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Раніше повідомлялося, що 19 травня підрозділи ППО за добу збили крилату ракету на території Дніпропетровської області, а в Харківській області було "приземлено" винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, російські окупанти втратили відразу три літаки за один день.