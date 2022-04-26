Окупанти втратили ще три літаки: у ЗСУ відзвітували про втрати росіян в авіації за день

За день ПС ЗСУ вразили десять повітряних цілей росіян

Окупаційні війська відновили практику масованих ракетних ударів та авіанальотів, проте українські ППО та авіація продовжують активно скорочувати їхню кількість, збиваючи все нові повітряні цілі.

Про це йдеться у зведенні пресслужби ПС ЗСУ за 25 квітня.

"25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, насамперед щодо об’єктів інфраструктури, вузлових залізничних станцій", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники за день вразили 10 повітряних цілей окупантів, серед яких три літаки. Серед них Су-34, Су-35 та Су-30.

Також були перехоплені три крилаті ракети і вражені чотири безпілотники, ймовірно "Орлан-10".

Як повідомлялося раніше, противник намагається проводити наступальну операцію на Сході України, проте зазнає там суттєвих втрат. За даними Штабу ООС, за тиждень українські захисники відбили 63 атаки росіян і знищили понад дві сотні одиниць техніки, включаючи 55 танків, 20 артилерійських систем та 120 одиниць бронетехніки.