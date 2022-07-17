В Греции разбился украинский грузовой самолет Ан-12: подробности (видео)
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Самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию
Неподалеку от города Кавала на севере Греции потерпел крушение украинский грузовой самолет Antonov Aн-12 БK украинской грузовой авиакомпании Meridian Air Cargo.
Об этом в ночь на воскресенье, 17 июля, сообщает греческое издание Greek City Times.
"Украинский Ан-12 вылетел из аэропорта Ниша в Сербии по пути в Амман, Иордания, и разбился на окраине Кавалы в Северной Греции после того, как пилот объявил о чрезвычайной ситуации к югу от острова Тасос", – говорится в сообщении.
Сообщается, что пилоты воздушного судна намеревались приземлиться в аэропорту Кавалы, однако самолет не долетел до него.
Очевидцам трагедии удалось запечатлеть падение транспортного самолета.
О численности и судьбе экипажа на данный момент ничего не известно.
Как сообщалось, поздним вечером 15 июля в Краснодарском крае россии разбился легкий транспортный самолет марки Ан-2.