В Греции разбился украинский грузовой самолет Ан-12: подробности (видео)

Самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию

Неподалеку от города Кавала на севере Греции потерпел крушение украинский грузовой самолет Antonov Aн-12 БK украинской грузовой авиакомпании Meridian Air Cargo.

Об этом в ночь на воскресенье, 17 июля, сообщает греческое издание Greek City Times.

"Украинский Ан-12 вылетел из аэропорта Ниша в Сербии по пути в Амман, Иордания, и разбился на окраине Кавалы в Северной Греции после того, как пилот объявил о чрезвычайной ситуации к югу от острова Тасос", – говорится в сообщении.

Сообщается, что пилоты воздушного судна намеревались приземлиться в аэропорту Кавалы, однако самолет не долетел до него.

Маршрут разбившегося самолета

Очевидцам трагедии удалось запечатлеть падение транспортного самолета.

О численности и судьбе экипажа на данный момент ничего не известно.

Как сообщалось, поздним вечером 15 июля в Краснодарском крае россии разбился легкий транспортный самолет марки Ан-2.