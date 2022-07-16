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Удар по Одесі: над містом після вибухів здійнявся густий чорний дим (фото, відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дим розповзся на пів неба Новина оновлена 16 липня 2022, 14:00
Дим розповзся на пів неба

Сонне ранкове місто струснулося від звуків "прильотів" та сирен спецслужб

Ранок суботи, 16 липня, став дуже гучним і явно недобрим для мешканців та гостей Одеси. Російські крилаті ракети влучили в об’єкт інфраструктури, на якому відразу спалахнула серйозна пожежа. Нині над містом розповзається величезна хмара чорного диму.

Інформацію про вибухи "Телеграф" підтверджує місцевий кореспондент. Також факт "приліт" підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який закликав не публікувати фотографії та відео з місця події у відкритому доступі, поки з вогнем борються пожежники.

Оновлення на 08:00. Постраждалих немає, повідомляє Братчук. Оккупанти влучили в склад виробничо-торгівельної компанії – спалахнули близько 1000 квадратних метрів площі. Попередньо обстріл вівся із літаків стратегічної авіації Ту-95 — використовувалася ракета Х-101.

За інформацією місцевих жителів, чути було не менше двох вибухів, що може свідчити про використання не однієї, а кількох крилатих ракет. Що саме було атаковано, поки що не розголошується, але наслідок атаки у вигляді диму видно із різних районів Одеси.

Одеса вибухи 16.07.2022

У самому епіцентрі прильоту також проглядається сильна пожежа. Рятувальники намагаються локалізувати загоряння та ліквідувати його. Інформації про можливих жертв поки не з’являлося.

Одеса вибухи 16.07.2022

Наголосимо, що "Телеграф" публікує лише частину фото та відео з місця влучення, де видно лише дим, а не місцеву інфраструктуру, щоб можна було оцінити силу ракетного удару.

АПД. За інформацією "Суспільного", ракети влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що останні кілька днів російські окупанти всерйоз активізувалися зі своїми атаками по мирних містах України. Найбільшого резонансу набула ситуація у Вінниці, коли практично центр міста відчув на собі силу "прильоту" мінімум трьох ракет.

Напередодні ж російські загарбники всерйоз ударили по Дніпру, забравши життя як мінімум трьох людей. Деякі із загиблих живцем згоріли у своїх авто.

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#Одеса #Пожежа #Війна #Вибухи #Ракетний удар