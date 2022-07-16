Удар по Одесі: над містом після вибухів здійнявся густий чорний дим (фото, відео)

Сонне ранкове місто струснулося від звуків "прильотів" та сирен спецслужб

Ранок суботи, 16 липня, став дуже гучним і явно недобрим для мешканців та гостей Одеси. Російські крилаті ракети влучили в об’єкт інфраструктури, на якому відразу спалахнула серйозна пожежа. Нині над містом розповзається величезна хмара чорного диму.

Інформацію про вибухи "Телеграф" підтверджує місцевий кореспондент. Також факт "приліт" підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який закликав не публікувати фотографії та відео з місця події у відкритому доступі, поки з вогнем борються пожежники.

Оновлення на 08:00. Постраждалих немає, повідомляє Братчук. Оккупанти влучили в склад виробничо-торгівельної компанії – спалахнули близько 1000 квадратних метрів площі. Попередньо обстріл вівся із літаків стратегічної авіації Ту-95 — використовувалася ракета Х-101.

За інформацією місцевих жителів, чути було не менше двох вибухів, що може свідчити про використання не однієї, а кількох крилатих ракет. Що саме було атаковано, поки що не розголошується, але наслідок атаки у вигляді диму видно із різних районів Одеси.

У самому епіцентрі прильоту також проглядається сильна пожежа. Рятувальники намагаються локалізувати загоряння та ліквідувати його. Інформації про можливих жертв поки не з’являлося.

Наголосимо, що "Телеграф" публікує лише частину фото та відео з місця влучення, де видно лише дим, а не місцеву інфраструктуру, щоб можна було оцінити силу ракетного удару.

АПД. За інформацією "Суспільного", ракети влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що останні кілька днів російські окупанти всерйоз активізувалися зі своїми атаками по мирних містах України. Найбільшого резонансу набула ситуація у Вінниці, коли практично центр міста відчув на собі силу "прильоту" мінімум трьох ракет.

Напередодні ж російські загарбники всерйоз ударили по Дніпру, забравши життя як мінімум трьох людей. Деякі із загиблих живцем згоріли у своїх авто.