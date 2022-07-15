Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила кількість загиблих і постраждалих (оновлюється)

Після обстрілу Дніпра, на жаль, є жертви

Увечері 15 липня Дніпро зазнав масованого ракетного удару з боку російських окупаційних військ, хоча офіційної інформації поки що мало, але в мережі вже з’явилася інформація про те, що без жертв обійтися не вдалося.

00:30 Попередня інформація про загиблих, постраждалих та руйнування від Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області:

через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені: 2 мають середні ураження, 13 — легкі;

згоріло 2 автомобілі, пошкоджено ще майже 10 машин;

у житлових будинках, що розташовані поряд, вибиті вікна та двері;

на промисловому підприємстві сильна пожежа. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, наразі відомо про щонайменше 3 загиблих та 15 постраждалих.

"Ракети потрапили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд з ним", — написав він.

Так, у мережі з’явилася інформація про загибель водія одного із міських маршрутних автобусів. За словами представника департаменту транспорту міськради Івана Васючкова, чоловік якраз завершив свою зміну та прямував до автобусного парку.

"Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу. Не доїхав", — повідомив він.

Крім того, повідомлялося, що на місці прильотів згоріли щонайменше три автомобілі, в одному з них знайшли чоловічий труп.

Тим часом міський голова Борис Філатов у своєму телеграм-каналі написав, що в районах Робочої та ПМЗ може тимчасово бути відсутнім водопостачання та інші комунікації. Роботи щодо усунення аварій уже ведуться.

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Як повідомлялося раніше, напередодні, 14 липня, росія завдала удару крилатою ракетою по центру Вінниці.

Внаслідок ворожого обстрілу кількість жертв перевалила за два десятки, серед яких троє маленьких дітей. Близько півсотні людей отримали поранення різного ступеня важкості.