Дніпро зазнав масованого обстрілу росіян: подробиці, фото

У місті на місці влучень почалася пожежа

Увечері 15 липня окупанти здійснили масований обстріл Дніпра, а місцеві жителі повідомляють про щонайменше чотири вибухи.

За даними місцевих телеграм каналів, відомо, що частину ракет вдалося збити, проте частина з них все ж таки долетіла до цілі, через що все місто затягнуло димом.

Також інформацію підтвердив і міський голова Борис Філатов, який закликав місцевих мешканців не залишати укриття.

Наразі відомо, що на місці влучень вже працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежі, що виникли на місці події.

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі не надходило.

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Як повідомлялося раніше, напередодні, 14 липня, росія завдала удару крилатою ракетою по центру Вінниці.

Внаслідок ворожого обстрілу кількість жертв перевалила за два десятки, серед яких троє маленьких дітей. Водночас півсотні людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, внаслідок ракетного удару загинув молодий український звукорежисер Євген Коваленко, про смерть якого повідомила співачка Roxolana.