Війна — день 143: окупантів б’ють на Донбасі, у відповідь рф продовжує ракетний терор

Оперативно про головне за 16 липня

Українські сили оборони протягом 143 днів продовжують бити окупантів на всій лінії фронту. Загарбники продовжують наступати на Донбасі, але ЗСУ успішно відбивають останні атаки росіян. Не маючи успіхів на передовій, росіяни просто обстрілюють українські міста ракетами. Після варварського удару по Вінниці росія вдарила ракетами по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський також повідомив про терористичні атаки рф по Кременчуку та Київщині. До речі, в Україну прийшло важливе озброєння, яке допоможе ще краще ніж HIMARS знищувати військові об’єкти окупантів у глибокому тилу.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 16 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

13:00 У Пентагоні відповіли на чутки, що Україна продає американську зброю.

12:00 шойгу, мабуть, знову приїхав до України та спробував налякати українців.

11:00 "Мені лише гроші потрібні": окупант відверто зізнався, навіщо приїхав убивати українців.

10:00 Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжі втрати російської армії в Україні. Плюс 140 "хороших росіян" за добу — подякуємо нашим захисникам!

09:15 В результаті російського ракетного удару по Чугуєву Харківської області загинули троє людей, стільки ж поранені. Окупанти влучили в школу, житловий будинок, магазин.

Розбір завалів триває

07:45 Ранковий удар по Одесі ворог завдав із літаків стратегічної авіації Ту-95. Попередньо використовувалася ракета Х-101, як і під час атаки по Дніпру напередодні. Повідомляється, що влучили по складу виробничо-торгівельної компанії – горять близько 1000 квадратних метрів площі. Попередньо постраждалих немає, на місці працюють рятувальники.

07:30 Штурм ворога у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили. Дали на горіхи й при спробах штурму у напрямках Новолуганського та Семигір’я. Противник відступив також біля Вершини. Але росіяни перегрупувалися і атакували Вуглегірську ТЕС, йде бій.

Зведення Генштабу ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ

06:30 Карта бойових дій в Україні наразі така. На думку аналітиків, росія завершує оперативну паузу і в найближчі три доби може активізувати наступ.

Карта боїв в Україні

05:00 Вибух пролунав в Одесі, на місці прильоту — пожежа.

04:05 У Миколаєві пролунала низка вибухів. Повідомляється, що ракети вилітають із окупованої частини Херсонської області.

У більшій частині України об'явлена повітряна тривога.

03:00 США не вбачають ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду, заявив військовий представник Пентагону.

01:00 У Донецькій області за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинуло 8 людей та 13 – поранено, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

00:00 Засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" збили чотири ворожі ракети Х-101, випущені по Дніпру увечері в п'ятницю, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Важлива інформація за 13 липня доступна у зведенні за середу: "Війна — день 140: переговори з росією в Стамбулі, "бавовна" на складах окупантів".

Що сталося 14 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за четвер: "Війна — день 141: ЗСУ точковими ударами кошмарить тили окупантів, на Донбасі так само гаряче".

З головними новинами за 15 липня можна ознайомитись у матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 142: важкі бої на Донбасі, ракетний тероризм росії".