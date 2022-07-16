росія ракетами розбомбила Чугуєв, є загиблі: фото руйнувань

Окупанти атакували житловий будинок та школу

Масована ракетна атака по Україні триває — крім Одеси вранці зазнав обстрілу Чугуїв у Харківській області. Атакували 16 липня о 03:20 та частково зруйнували двоповерховий будинок.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що з-під завалів дістали тіла чоловіка та жінки. За уточненими даними голови обласної адміністрації Олега Синєгубова станом на 9 ранку кількість загиблих збільшилась до трьох. Двоє чоловіків 60 та 68 років, а також жінка 70 років стали жертвами російського агресора. Ще трьох медики госпіталізували. Пошуки тих, хто вижив, і розбір залишків будівлі триває.

Обстріл стався до світанку

Також повідомляється, що після обстрілу була пожежа — будинок горів на площі 40 квадратних метрів. Голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що після обстрілу росіянами зруйновано кілька житлових будівель, школу та магазин будматеріалів. Зниклими вважають троє людей.

Житловий будинок серйозно зруйновано

Рятувальники розбирають завали

Напередодні вранці у Чугуївському районі в Новопокровці також зруйнували житловий будинок, тоді постраждали троє людей, з яких дістали з-під завалів одного. Обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Дергачівський райони.

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