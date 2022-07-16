росія ракетами розбомбила Чугуєв, є загиблі: фото руйнувань
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Окупанти атакували житловий будинок та школу
Масована ракетна атака по Україні триває — крім Одеси вранці зазнав обстрілу Чугуїв у Харківській області. Атакували 16 липня о 03:20 та частково зруйнували двоповерховий будинок.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що з-під завалів дістали тіла чоловіка та жінки. За уточненими даними голови обласної адміністрації Олега Синєгубова станом на 9 ранку кількість загиблих збільшилась до трьох. Двоє чоловіків 60 та 68 років, а також жінка 70 років стали жертвами російського агресора. Ще трьох медики госпіталізували. Пошуки тих, хто вижив, і розбір залишків будівлі триває.
Також повідомляється, що після обстрілу була пожежа — будинок горів на площі 40 квадратних метрів. Голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що після обстрілу росіянами зруйновано кілька житлових будівель, школу та магазин будматеріалів. Зниклими вважають троє людей.
Напередодні вранці у Чугуївському районі в Новопокровці також зруйнували житловий будинок, тоді постраждали троє людей, з яких дістали з-під завалів одного. Обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Дергачівський райони.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що по Дніпру вдарили сучасними ракетами Х-101, повідомляється, що вони потрапили до промислового підприємства.