Ракетна атака на Дніпро: мер Філатов розповів, куди саме вдарили росіяни

Атака 15 липня стала однією з наймасштабніших для Дніпра за час війни

Потужні вибухи, що стрясли Дніпро напередодні ввечері, забрали життя кількох людей. Поки на місці прильотів працювали рятувальники та інші уповноважені служби, інформація про атакований об’єкт не розкривалася. Але вранці суботи, 16 липня, мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив ці дані — від обстрілу постраждав ДП "Південний машинобудівний завод". Також частина ракет зачепила Робочу вулицю, що примикає до об’єкта.

За словами чиновника, мешканцям та гостям міста варто всерйоз замислитися над можливістю виїхати в безпечніше місце, про що він уже не раз говорив раніше. Все тому, що росіяни непередбачувані, а будувати ілюзії щодо "нації вбивць та мародерів" марно.

Згаданий завод найбільш відомий місцевим жителям під назвою "Південмаш". Це велике підприємство, що займається випуском ракетно-космічної техніки, а також іншої продукції, що є важливою для розвитку наукової сфери.

Борис Філатов підкреслив, що безглуздо думати про те, що Дніпро не бомбитимуть, як будь-яке інше місто України, котре зазнало ракетної атаки путінських вояків.

"Нам ракетами розвалили кілька разів аеропорт, лупили по всіх околицях міста, стріляли по мосту прямо в центрі, розбомбили нафтобазу та СТО, але співгромадяни наполегливо продовжували ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після трагедій Кременчука та Вінниці я дуже сподівався, що хоч хтось, але одумається. Марно", — зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Також Філатов говорить, що зараз у його бік ллється багато негативу через відсутність "свіжовикопаних бомбосховищ" та іншого з цієї теми. Однак, на його думку, місцева влада і так робить все, щоб максимально вберегти місцевих жителів.

"ППО є і працює, — пояснює він. — Повірте, якби його не було, то жахіття було б набагато сильнішим".

Крім цього Борис Філатов нагадав про правила двох стін, які можуть зберегти життя у разі ракетної атаки. Також він закликав людей не ходити поряд з адміністративними будинками — особливо у парку поряд з облрадою та будівлею ОВА, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, що згідно з останньою інформацією рятувальників під час ракетної атаки по Дніпру загинуло троє людей. Ще 15 отримали поранення, більшість з них безпечні для життя.

Також "Телеграф" писав про те, які снаряди використали російські окупанти для удару по інфраструктурі Дніпра.