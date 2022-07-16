Били найтехнологічнішими ракетами: у ЗСУ розповіли, чим вдарили росіяни по Дніпру

Росіяни обстріляли Дніпро з північної частини Каспійського моря

Російські окупаційні війська у п'ятницю, 15 липня, близько 22:00 години завдали ракетних ударів по місту Дніпро, використавши одні з найтехнологічніших видів крилатих ракет, що є в них на озброєнні.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Згідно з повідомленням, пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Росіяни випустили ракети з півночі Каспійського моря

При цьому чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід"

"Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год", — повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Ту-95 — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Ту-95 створювали як аналог американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 "Peacemaker". Цей літак, що став одним із символів Холодної війни, призначався для знищення стратегічних об'єктів у тилу ворога, за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби.

Зараз же росіяни використовують ці літаки для обстрілів українських міст.

Як повідомлялося, кілька випущених ракет влучили по промисловому підприємству у Дніпрі, є загиблі та поранені.