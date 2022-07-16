Суд у Гаазі може почати розглядати справу про геноцид українців уже восени: у МЗС назвали нюанс

росія має три місяці, щоб висловити заперечення

Міжнародний суд у Гаазі може розпочати розгляд справи про звинувачення росії в геноциді українців вже до кінця осені.

Як повідомив представник України у Міжнародному суді ООН та посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич в ефірі єдиного марафону новин, відповідний меморандум було передано до суду 1 липня.

Він зазначив, що росія тепер має три місяці, щоб подати свої заперечення у цій справі, а якщо вона цього не зробить, то суд може розпочати розгляд справи по суті.

Кориневич також додав, що Україна може таким чином притягнути до відповідальності рф як державу, а також окремих її представників.

Як повідомлялося раніше, 27 лютого Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з приводу геноциду українського населення, а також того, що росія спотворює значення цього слова і використовує його як виправдання вторгнення.

16 березня суд зобов’язав росію припинити бойові дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання та покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях. Втім, у кремлі відповіли, що мають намір ігнорувати це рішення.