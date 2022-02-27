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За геноцид населення: Україна подає на Росію до Гааги

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський сподівається на якнайшвидший розгляд справи Новина оновлена 27 лютого 2022, 13:04
Зеленський сподівається на якнайшвидший розгляд справи

Покарання РФ має бути серйозним

Україна офіційно судиться з Гаазьким судом за геноцид населення, який російські військові влаштували на території нашої держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Twitter.

За його словами, Київ вже офіційно надіслав свій позов на розгляд міжнародних суддів.

"Вимагаємо притягти Росію до відповідальності за перекручування поняття геноциду для виправдання агресії", — написав Зеленський.

Також політик додав, що сподівається на якнайшвидший розгляд позову та призначення слухань вже наступного тижня. На думку Володимира Зеленського, Гаазький суд здатний наказати Росії відкликати свої війська, щоб уникнути серйозних наслідків.

Зазначимо, що Україна офіційно відмовилася від проведення прямих переговорів із Росією на території Білорусі. Серед причин — і підтримка Мінськом військової агресії Кремля, і ультимативність пропозицій з боку Володимира Путіна. Як відомо, у Москві намагаються змусити Україну погодитись на "світову" виключно на тих умовах, які вигідні РФ.

Теги:
#Україна #Росія #Суд #Гаага #Війна
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