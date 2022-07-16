Суд в Гааге может начать рассматривать дело о геноциде украинцев уже осенью: в МИД назвали нюанс

У россии есть три месяца, чтобы высказать возражения

Международный суд в Гааге может приступить к рассмотрению дела об обвинении россии в геноциде украинцев уже до конца осени.

Как сообщил представитель Украины в Международном суде ООН и посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич в эфире единого марафона новостей, соответствующий меморандум был передан в суд 1 июля.

Он отметил, что у россии теперь есть три месяца, чтобы подать свои возражения по этому делу, а если она этого не сделает, то суд может начать рассмотрение дела по существу.

Кориневич также добавил, что Украина может таким образом привлечь к ответственности россию как государство, а также отдельных ее представителей.

Как сообщалось ранее, 27 февраля Украина подала иск в Международный суд ООН по поводу геноцида украинского населения, а также того, что россия искажает значение этого слова и использует его в качестве оправдания вторжения.

16 марта суд обязал россию прекратить боевые действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях. Впрочем, в кремле ответили, что намерены игнорировать это решение.