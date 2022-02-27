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За геноцид населения: Украина подает на Россию в Гаагу

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Зеленский надеется на скорейшее рассмотрение дела Новость обновлена 27 февраля 2022, 13:04
Зеленский надеется на скорейшее рассмотрение дела

Наказание РФ должно быть серьезным

Украина будет официально судится с Гаагским судом за геноцид населения, который российские военные устроили на территории нашего государства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Twitter.

По его словам, Киев уже официально отправил свой иск на рассмотрение международных судей.

"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", — написал Зеленский.

Также политик добавил, что надеется на скорейшее рассмотрение иска и назначения слушаний уже на следующей неделе. По мнению Владимира Зеленского, Гаагский суд способен приказать России отозвать свои войска во избежание серьезнейших последствий.

Отметим, что Украина официально отказалась от проведения прямых переговоров с Россией на территории Беларуси. Среди причин и поддержка Минском военной агрессии Кремля, и ультимативность предложений со стороны Владимира Путина. Как известно, в Москве пытаются заставить Украину согласиться на "мировую" исключительно на тех условиях, которые выгодны РФ.

Теги:
#Украина #Россия #Суд #Гаага #Война
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