У путина ответили на решение Международного суда ООН по поводу россии

В кремле заявили, что никакого согласия в войне с Украиной быть не может.

россия отказалась выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские Telegram-каналы.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", — сказал Дмитрий Песков.

Иск к России в Международном суде ООН в Гааге был инициирован Украиной 27 февраля. Слушания по иску проходили 7-8 марта.

По словам Зеленского, россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины. 17 марта в результате очередного обстрела, вражеские ракеты попали в школу в Харьковской области.

16 марта в Чернигове российские солдаты обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей. На месте погибли 10 украинцев.

Кроме того, армия рф сбросила сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом мирные люди.