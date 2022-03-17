Рус

У путіна відповіли на рішення Міжнародного суду ООН з приводу росії

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4666
Дмитро Пєсков відповів Міжнародному кримінальному суду ООН Новина оновлена 17 березня 2022, 13:04
Дмитро Пєсков відповів Міжнародному кримінальному суду ООН

У кремлі заявили, що жодної згоди у війні з Україною не може бути.

росія відмовилася виконувати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН зупинити війну в Україні.

Про це заявив прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков, передають російські Telegram -канали.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може", — сказав Дмитро Пєсков.

Позов до росії у Міжнародному суді ООН у Гаазі був ініційований Україною 27 лютого. Слухання за позовом проходили 7-8 березня.

За словами Зеленського, росія має бути притягнута до відповідальності за маніпуляції із поняттям геноциду для виправдання агресії.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України. 17 березня внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети потрапили до школи у Харківській області.

16 березня в Чернігові російські солдати обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. На місці загинуло 10 українців.

Крім того, армія Росії скинула надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися мирні люди, що втратили будинок.

Теги:
#Росія #ООН #Гаазький трибунал
Наслідки обстрілу Маріуполя
Україна
"Місто страху, смерті та жаху": місцева мешканка розповіла про страшні реалії Маріуполя
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу Маріуполя
"Місто страху, смерті та жаху": місцева мешканка розповіла про страшні реалії Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Сирійські бойовики вдаються до самокалічення, аби не їхати воювати на боці рф
Сирійські найманці вже не дуже хочуть їхати в Україну: подробиці від розвідки
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
Нова тактика росії: у Зеленського озвучили чотири цілі ворога
Дата публікації
Категорія
Росіян закликають до спільного повстання
У Росії вперше публічно оголосили про плани скинути путіна
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів