У путіна відповіли на рішення Міжнародного суду ООН з приводу росії

У кремлі заявили, що жодної згоди у війні з Україною не може бути.

росія відмовилася виконувати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН зупинити війну в Україні.

Про це заявив прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков, передають російські Telegram -канали.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може", — сказав Дмитро Пєсков.

Позов до росії у Міжнародному суді ООН у Гаазі був ініційований Україною 27 лютого. Слухання за позовом проходили 7-8 березня.

За словами Зеленського, росія має бути притягнута до відповідальності за маніпуляції із поняттям геноциду для виправдання агресії.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України. 17 березня внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети потрапили до школи у Харківській області.

16 березня в Чернігові російські солдати обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. На місці загинуло 10 українців.

Крім того, армія Росії скинула надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися мирні люди, що втратили будинок.