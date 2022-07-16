росія посилила атаки на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог може готуватися до нового наступу

Після тимчасової оперативної паузи російські окупанти знову активізувалися — вони провели атаки з основних напрямків фронту на сході: на північний захід від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

За словами аналітиків, це свідчить про спробу поновити наступ. Якщо в ISW (Інституті вивчення війни) мають рацію, то в найближчі кілька днів атаки продовжаться і розширяться — йдеться про 72 години.

На Харківщині та півдні України російські сили продовжують намагатися стримати сили оборони. По нашій країні продовжують випускати ракети далекого базування.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Обстріли та удари на північ від Слов’янська продовжуються, вдалося відбити чергову атаку на Богородичне.

Сіверськ

Окупанти намагаються прорватися до міста, завдають ударів у районі Лисичанська, намагалися захопити Спірне. Під вогнем Верхньокам’янське, Григорівка, Закитне та Краматорськ.

Бахмут

Ворог, ймовірно, намагається захопити трасу Бахмут-Лисичанськ і продовжує наступати на північний схід від міста. Уздовж цієї дороги атакували Нагірне та Білогорівку. У районі Нагірного ворог міг просунутися, але до траси не дійшов. Вдалося відбити ряд атак на південь від Бахмута.

На схід межі між Запорізькою та Донецькою областями посилилися атаки росіян. Вони намагалися висунутися у бік Водяного та Павлівки.

Карта боїв на сході України

Харків

Ворог продовжує обстрілювати Харків та населені пункти в області. Окупанти проводили розвідку на східному березі Печенізького водосховища. Це показує, що його захоплено не повністю.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Обстріл українських позицій продовжується, як і удари по складах російських боєприпасів. Окупанти атакують ракетами українські міста — напередодні вдарили по Миколаєву та Дніпру, вранці 16 липня ракетного обстрілу зазнала Одеса.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на окупованій південній території України посилюють контроль — за критику рф та її армії покладається відповідальність. Українцям загрожують депортацією за вияв незгоди.

Ракетний терор з боку росії все посилюється — в атаці на Дніпро вони використовували високотехнологічні ракети з боку Каспійського моря, тоді як раніше все частіше стріляли залишками з часів Радянського союзу.