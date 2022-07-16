Збиватимемо ще більше російських ракет: Україна отримає важливу зброю, що відомо

Мова йде про отримання двох батарей потужних зенітно-ракетних комплексів

Українські військові отримають дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS норвезько-американського виробництва. Це стане серйозним посиленням системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це у суботу, 16 липня, в ефірі "Радіо НВ" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, мова йде про отримання двох батарей норвезько-американських ЗРК. У повітряних силах кажуть, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і за ним, зазвичай, стоять у черзі.

"Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів", – сказав спікер командування ПС ЗСУ.

При цьому він не зміг вказати точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які має отримати Україна.

Додамо, що в артилерійську батарею входять, зазвичай, 2—3 вогневих взводи, відділення управління, від 2 до 6 гармат (мінометів) або від 4 до 6 установок. У бою батареї застосовується, як правило, у повному складі.

Довідка

ЗРК NASAMS — розробка двох світових гігантів оборонної промисловості: норвезької технологічної групи Kongsberg та американської компанії Raytheon. Головне призначення комплексу — збивати цілі на короткій та середній дистанції, у радіусі до 25-40 км залежно від модернізації.

Батарея NASAMS — це одна чи кілька пересувних пускових установок з шістьма ракетами кожна, активний 3D-радар, кілька допоміжних сенсорів та командний пункт управління вогнем.

ЗРК HASAMS

Тим часом Сили оборони України чудово працюють проти ворожої армії РСЗВ HIMARS, знищуючи командування російських окупантів. Американські системи в руках наших воїнів також прекрасно показали себе у знищенні ворожих складів, зокрема у Новій Каховці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 липня в Україну прибули перші ракетні системи залпового вогню M270.