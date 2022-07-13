Окупанти не сховаються: Україна та США ведуть переговори про ще більш потужні HIMARS

ЗСУ можуть отримати від США серйозну зброю

Україна веде переговори зі США щодо постачання далекобійних ракет до реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як розповів в ефірі каналу "Рада" заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Вениславський, йдеться про ракети, які дозволяють вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Наразі, каже він, у розпорядженні ЗСУ є лише ракети, які можуть завдавати ударів на відстані 70-80 кілометрів. Проте, нагадав він, комплекси мають і снаряди, які здатні вражати цілі на більш значній відстані.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки HIMARS увімкнулися в роботу. Мінімум 17 уражених цілей за тиждень Відомий український блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко розповів про успіхи РСЗВ американського виробництва в Україні

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що системи HIMARS прибули в Україну вперше з’явилася 23 червня і вже в перші тижні вони успішно показали свої найкращі сторони у боротьбі проти російських окупантів.

Найбільш показовим прикладом їх застосування стало знищення складу боєприпасів у Новій Каховці, де окупанти зберігали снаряди до своїх РСЗВ.

Варто зазначити, що 9 липня радник голови ВП Олексій Арестович натякнув, що США передадуть Україні потужніші та далекобійні ракети до цих установок, що дозволить більш ефективно вражати цілі загарбників. Наприклад, найбільш далекобійна установка української армії "Точка-У" здатна стріляти на відстань до 120 кілометрів, що більш ніж удвічі менше, ніж у американських ракет.