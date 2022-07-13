Рус

Окупанти не сховаються: Україна та США ведуть переговори про ще більш потужні HIMARS

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4512
Озброєння HIMARS. Ракета ATACMS у порівнянні з блоком ракет MFOM Новина оновлена 13 липня 2022, 21:50
Озброєння HIMARS. Ракета ATACMS у порівнянні з блоком ракет MFOM

ЗСУ можуть отримати від США серйозну зброю

Україна веде переговори зі США щодо постачання далекобійних ракет до реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як розповів в ефірі каналу "Рада" заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Вениславський, йдеться про ракети, які дозволяють вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Наразі, каже він, у розпорядженні ЗСУ є лише ракети, які можуть завдавати ударів на відстані 70-80 кілометрів. Проте, нагадав він, комплекси мають і снаряди, які здатні вражати цілі на більш значній відстані.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що системи HIMARS прибули в Україну вперше з’явилася 23 червня і вже в перші тижні вони успішно показали свої найкращі сторони у боротьбі проти російських окупантів.

Найбільш показовим прикладом їх застосування стало знищення складу боєприпасів у Новій Каховці, де окупанти зберігали снаряди до своїх РСЗВ.

Варто зазначити, що 9 липня радник голови ВП Олексій Арестович натякнув, що США передадуть Україні потужніші та далекобійні ракети до цих установок, що дозволить більш ефективно вражати цілі загарбників. Наприклад, найбільш далекобійна установка української армії "Точка-У" здатна стріляти на відстань до 120 кілометрів, що більш ніж удвічі менше, ніж у американських ракет.

Теги:
#Україна #США #HIMARS