Оккупанты не спрячутся: Украина и США ведут переговоры о еще более мощных HIMARS

ВСУ могут получить от США серьезное оружие

Украина ведет переговоры с США относительно поставок дальнобойных ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS.

Как рассказал в эфире канала "Рада" заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский, речь идет о ракетах, которые позволяют поражать цели на расстоянии до 300 километров.

В настоящее время, говорит он, в распоряжении ВСУ есть лишь ракеты, которые могут наносить удары на расстоянии в 70-80 километров. Однако, напомнил он, у комплексов есть и снаряды, которые способны поражать цели на более значительном расстоянии.

Читайте также: Категория Блоги/мнения HIMARS включились в работу. Минимум 17 пораженных целей за неделю Известный украинский блогер, публицист, военный эксперт Кирилл Данильченко рассказал об успехах РСЗО американского производства в Украине

Как сообщалось ранее, информация о том, что системы HIMARS прибыли в Украину впервые появилась 23 июня и уже в первые недели они успешно показали свои лучшие стороны в борьбе против российских оккупантов.

Наиболее показательным примером их применения стало уничтожение склада боеприпасов в Новой Каховке, где оккупанты хранили снаряды к своим РСЗО.

Стоит отметить, что 9 июля советник главы ОП Алексей Арестович намекнул, что США передадут Украине более мощные и дальнобойные ракеты к этим установкам, что позволит более эффективно поражать цели захватчиков. К примеру, самая дальнобойная установка украинской армии "Точка-У" способна стрелять на расстояние до 120 километров, что более чем в два раза меньше, чему у американских ракет.