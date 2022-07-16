"Мені тільки гроші потрібні": окупант відверто зізнався, навіщо приїхав вбивати українців (відео)

Жорстокості росіян не перестають дивуватися навіть військові з великим бойовим досвідом

російські окупанти, які прийшли зі зброєю на українські землі ще 143 дні тому, нехтуючи всіма чинними нормами міжнародного права, жорстоко вбивають мирних людей виключно заради грошей.

Про це російський військовий заявив бійцям Збройних сил України, потрапивши до полону. Відео допиту окупанта шириться в українських Телеграм-каналах. На кадрах видно, як захисники прямо запитують у росіянина, для чого він прийшов у мирні міста України та жорстоко вбиває цивільних українців, на що полонений прямо відповідає — мені потрібні лише гроші.

"У мене все є, мені тільки гроші потрібні", — відверто зізнався він.

Коли українські захисники запитали у окупанта, для чого йому гроші такою ціною, загарбник без тремтіння в голосі заявив — "для того, щоб жити". Українців цей факт, м'яко кажучи, шокував.

Зверніть увагу, на відео присутня ненормативна лексика!

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський окупант під час телефонної розмови із дружиною відверто зізнався жінці у жорстоких вбивствах українців, відзначивши, що вчиняє такі звірства в Україні, тому що не знає, коли ще випаде нагода "перерізати горлянку людині".