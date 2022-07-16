Война — день 143: оккупантов бьют на Донбассе, в ответ рф продолжает ракетный террор

Оперативно о главном за 16 июля

Украинские силы обороны на протяжении 143 дней продолжают давать отпор оккупантам на всей линии фронта. Захватчики продолжают наступать на Донбассе, но ВСУ успешно отбивают последние атаки россиян. Не имея успехов на передовой, россияне просто обстреливают ракетами украинские города. После варварского удара по Виннице рф ударила ракетами по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о террористических атаках россии по Кременчугу и Киевщине. К слову, в Украину пришло важное вооружение, которое поможет еще лучше, чем HIMARS уничтожать военные объекты оккупантов в глубоком тылу.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 16 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 В Донецкой области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погибли 8 человек и 13 — ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

00:00 Средства противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" сбили четыре вражеские ракеты Х-101, запущенные по Днепру вечером в пятницу, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Важная информация за 13 июля доступна в сводке за среду: "Война — день 140: переговоры с россией в Стамбуле, "хлопки" на складах оккупантов".

Что произошло 14 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за четверг: "Война — день 141: ВСУ точечными ударами кошмарит тылы оккупантов, на Донбассе все так же горячо".

С главными новостями за 15 июля можно ознакомиться в материале за пятницу: "Война — день 142: тяжелые бои на Донбассе, ракетный терроризм россии".