"Вбивці та кати": Зеленський розповів, що чекає на росіян (відео)

Глава держави обіцяє покарати всіх причетних до ракетного терору рф

У п’ятницю, 15 липня, на 142-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський звернувся до нації після чергових терористичних атак росії по українських містах.

Відповідну заяву глава держави зробив у традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє YouTube-канал "Офіс Президента України". У ньому Зеленський зазначив, що українці збережуть людяність і цивілізованість, а от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться покаліченим на покоління, причому з власної вини.

"Зараз, коли я записую це звернення, майже по всій території нашої держави – повітряна тривога. Є попередня інформація щодо влучань – Дніпро, Кременчук, Київщина. Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити.

Тому я прошу вас: будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватися завжди, і особливо на об’єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще потрібно боротися", — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, 15 липня окупанти здійснили масований обстріл Дніпра, а місцеві жителі повідомляють щонайменше про чотири вибухи.

Раніше росіяни обстріляли Вінницю, вбивши понад 20 мешканців.