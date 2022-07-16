Міноборони побачило тривожний сигнал у новій заяві шойгу

Російський міністр говорив окупантам про "нарощення дій"

У Міністерстві оборони України вважають, що ймовірний візит голови російського міністра сергія шойгу на окупований Донбас з так званою "інспекцією", може свідчити про підготовку ворожої армії до нового етапу наступальних дій у війні проти нашої країни. І займаються окупанти цим зараз.

Про це у суботу, 16 липня, під час телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Українські розвідники кажуть, що поплічник кривавого диктатора дійсно міг відвідати угруповання російських військ, які зараз знаходяться на окупованих територіях України. Це було зроблено насамперед для того, щоб заслухати командування ворожої армії щодо подальших дій у війні проти України.

"Він підбив підсумки заходів, які були зроблені, а за деякими даними навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які найбільш "відзначилися", але однозначно — зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", — повідомив Скібіцький.

Варто зазначити, що шойгу під час спілкування з російськими військовими намагався залякати Збройні сили України неоднозначною заявою про "нарощування дій з усіх напрямків фронту". Однак, йому це не вдалося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку липня шойгу доповів путіну про те, що росвійська повністю захопили Луганщину. Однак ці заяви спростувала українська влада, адже ЗСУ продовжують тримати оборону ще кількох населених пунктів.