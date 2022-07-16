Скандал з обмеженнями на поїздки країною: Міноборони показало важливий документ

На виїзд з області не потрібен дозвіл військкома

Нещодавно українців сколихнула новина, що чоловікам для поїздок по Україні знадобиться спеціальний дозвіл від військового комісаріату, проте це вже не потрібно.

У Міноборони письмово підтвердили, що скасували порядок, за яким на виїзд з області потрібен дозвіл військкома. Відповідь міністерства опублікував нардеп Олександр Федієнко.

Зазначається, що за рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цей порядок доопрацьовується "з урахуванням змін до законодавчих актів".

При цьому нардеп звертає увагу на те, що громадянам України потрібно читати та знати закони, а також відкривати військовий квиток, де чітко вказано процедуру щодо переміщення.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Володимир Зеленський доручив Генштабу ЗСУ скасувати порядок щодо видачі дозволів на пересування військовозобов'язаних українців усередині країни. Голові державі не сподобалося, що рішення про введення цих довідок приймалося без нього.