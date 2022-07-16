Чому повістки роздають на вулицях: у ЗСУ пояснили

Безпосередній обхід чоловіків у місцях їхнього проживання зараз є вкрай неефективним

Роздача повісток на вулицях, проти якої українці створили петицію і зібрали необхідні підписи під нею, не тільки законна, але і більш ефективна, ніж обхід військовозобов’язаних вдома. В результаті Збройні Сили України отримують більше актуальних даних.

Це пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці Сухопутних військ. Горбач зазначив, що повістки, які видають у громадських місцях не є негайним викликом до війська. У 90% випадків їхня мета – актуалізувати дані про військовозобов’язаних.

За словами Горбача, місця, де роздавати повістки буде найбільш ефективно, визначають начальники територіальних центрів комплектування. Якщо ходити по житлових кварталах, то завдання уточнення інформації виконати буде вкрай складно – у районах з багатоповерховою забудовою всюди стоять домофони, а у приватному секторі рідко хто відкриває на стук у ворота. "А, звичайно, якщо це громадське місце, де велике скупчення народу, ефективність вручення повістки буде набагато більше", — сказав він.

Начальник управління персоналу також погодився з думкою, що роздача повісток у якості покарання за різні провини – погана ідея. Але нагадав, що наразі триває загальна мобілізація, тому під призов можуть потрапити особи, які не дуже хочуть до армії. "Але в основному люди, які захищають, вони патріоти" — додав він.

Як писав "Телеграф", юристи наполягають – у громадських місцях можна роздавати тільки повістки, за якими військовозобов’язаний мусить надати у військкомат необхідні відомості про себе.