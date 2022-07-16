Почему повестки раздают на улицах: в ВСУ объяснили

Непосредственный обход мужчин в местах их проживания сейчас крайне неэффективен

Раздача повесток на улицах, против которой украинцы создали петицию и собрали необходимые подписи под ней, не только законна, но и более эффективна, чем обход военнообязанных на дому. В результате Вооруженные Силы Украины получают более актуальные данные.

Это объяснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Сухопутных войск. Горбач отметил, что выдаваемые в общественных местах повестки не являются немедленным вызовом в армию. В 90% случаев их цель – актуализировать данные о военнообязанных.

По словам Горбача, места, где раздавать повестки будет наиболее эффективно, определяют начальники территориальных центров комплектования. Если ходить по жилым кварталам, то задачу уточнения информации выполнить будет крайне сложно – в районах с многоэтажной застройкой повсюду стоят домофоны, а в частном секторе редко кто открывает на стук в ворота. "А, конечно, если это общественное место, где большое скопление народа, эффективность вручения повестки будет гораздо больше", — сказал он.

Начальник управления персонала также согласился с мнением, что раздача повесток в качестве наказания за разные повинности – плохая идея. Но напомнил, что сейчас идет общая мобилизация, поэтому под призыв могут попасть лица, которые не очень хотят в армию. "Но в основном защищающие люди они патриоты" — добавил он.

Как писал "Телеграф", юристы настаивают – в общественных местах можно раздавать только повестки, по которым военнообязанный должен предоставить в военкомат необходимые сведения о себе.