В Украине собрали подписи за петицию по поводу повесток: Зеленский должен отреагировать

Украинцев возмущает, что они не знают всего о ходе мобилизации, а вынуждены брать документы за мешами военкоматов.

В Украине идет общая мобилизация и некоторые граждане получают повестки в достаточно неожиданных для этого местах – во время рейда по ночным клубам или на блокпоста. В МВД утверждают, что это происходит законно и в интересах ВСУ. Но украинцы недовольны подобными сюрпризами настолько, что собрали 25 тысяч подписей под петицией на сайте президента.

Петиция была опубликована 29 июня, необходимое количество голосов она собрала немного больше, чем за две недели. Автор обращения Игорь Нерозя указывает, что в Украине информация об очередности мобилизации засекречена, вместе с тем идет раздача повесток в общественных местах. Кроме того, не все действительно желающие могут добровольно попасть в армию, ведь им отвечают, что все необходимые подразделения уже укомплектованы. "Многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше", — считает Нерозя.

Он также жалуется, что некоторые повестки вручаются с ошибками – подписанные бланки с печатями заполняют прямо на месте. "Также все чаще слышно о случаях, когда людей забирали прямо из очередей в АЗС, что тоже не очень законно", — указывает автор петиции.

Читайте также: Категория Украина Зеленский ответил на петицию о запрете обучения в школах во время войны: подробности Президент дал ответ на петицию о переходе на дистанционное обучение в военное время

Его обращение содержит такие предложения – набирать в ряды ВСУ в первую очередь тех, кто сам к этому стремится, запретить выдачу повесток в любых других местах, кроме военкоматов или сделать публичной информацию об этапах мобилизации, чтобы люди могли обжаловать свою повестку, если она поступила им вне очереди.

По закону у президента Украины Владимира Зеленского, которому адресована петиция, есть 10 дней с момента взятия петиции на рассмотрение, чтобы дать ответ на нее. К моменту написания заметки, документ к рассмотрению еще не приняли, под ним продолжался сбор подписей.

Как сообщал "Телеграф", среди повесток, вручаемых в общественных местах, так называемых "боевых" быть не может.